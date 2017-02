Kochanie, weź mnie do sypialni

Seks zazwyczaj uprawiamy kilka razy w tygodniu. Spośród aktywnych seksualnie Polaków w wieku 18-55 lat 21% uprawia seks raz w tygodniu, 41% uprawia seks 2-3 razy w tygodniu, a 18% 4-5 razy w tygodniu. Codziennie kocha się 8% Polaków – 6% kobiet i 10% mężczyzn. Czy seks zawsze jest dla nas źródłem prawdziwej rozkoszy?

- Zarówno kobieta, jak i mężczyzna są zdolni do przeżywania orgazmów wielokrotnych. Niemniej, kobiety, fizjologicznie, mają ku temu większą sposobność i mogą osiągać orgazm podczas jednego stosunku od 3 do 5 razy. Dochodzi do niego najczęściej podczas stymulacji łechtaczki na drodze albo masturbacji, albo seksu oralnego. Warunkiem do tego jest brak spadku poziomu podniecenia poniżej fazy plateau – mówi Izabela Jąderek, seksuolog, terapeuta.

A jak jest w rzeczywistości? Wielokrotne orgazmy pozostają raczej w sferze… baśni. Jak pokazują wyniki ogólnopolskiego badania, podczas zbliżenia orgazmu za każdym razem doświadcza 59% mężczyzn i tylko 23% kobiet. Dla niemal co szóstego mężczyzny seks jest najczęstszym sposobem na osiągnięcie orgazmu. Podczas masturbacji łatwiej doświadcza go raptem 9%. Nieco inaczej wygląda to u kobiet – 18% z nich osiąga szczyt przyjemności w pojedynkę.



Ze swoich orgazmów bardziej zadowoleni są mężczyźni niż kobiety. Z ich intensywności usatysfakcjonowanych jest 70% kobiet i 76% mężczyzn, a z częstotliwości ich występowania - 70% kobiet i 77% mężczyzn. Jednocześnie jednak 4 na 10 pań udawało kiedyś orgazm. Co ciekawe, aż 23% z nich robi to prawie za każdym razem. Czy mężczyźni mogą udawać orgazmy? Tak, to nie mit! 13% deklaruje, że zdarzyło im się upozorować szczytowanie.

Dla większej rozkoszy

Blisko 80% badanych wprowadziło do sypialni chociaż jedno urozmaicenie mające na celu zwiększenie intensywności przeżywanych orgazmów. Poszukujemy ich na różne sposoby. Najczęściej są to nowe pozycje seksualne – 48% badanych, a także techniki i pieszczoty ciała – 46%. Około 1/5 Polaków sięga też po żele intymne oraz gadżety erotyczne. Jakie są inne sposoby na większą rozkosz w miłosnej alkowie?

- Żeby czerpać głęboką przyjemność z seksu, niezbędna jest akceptacja i znajomość swojego ciała. Nie bez wpływu są też kondycja fizyczna i sprawność, znajomość preferowanej formy dotyku i umiejętność zakomunikowania swoich potrzeb partnerowi. Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn na jakość doznań mogą wpływać również ćwiczenia mięśni Kegla. Ważnym elementem umożliwiającym szczytowanie jest także wyzbycie się kontroli, brak zadaniowego podejścia do seksu, a skupienie się na doświadczaniu oraz satysfakcjonująca relacja z partnerem – mówi dr Daniel Cysarz, seksuolog, psychoterapeuta.

Bez wątpienia, orgazm jest dla Polek i Polaków ważnym elementem życia seksualnego. Ponad połowa z nas uważa, że orgazmy służą zachowaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej – jest to ich najczęściej wskazywana zaleta. Dla większej rozkoszy warto dodać odrobinę pikanterii w związku. Żeby przełamać rutynę, nie trzeba iść do sex shopu. Żele i gadżety erotyczne są obecnie dostępne w drogeriach, a korzystanie z nich staje się naturalne. Eksperymentowanie w zaciszu sypialni pozwoli odkrywać nieznane dotąd źródła przyjemności – krok po kroku, aby znaleźć własną drogę na szczyt rozkoszy.

Źródło danych: Ogólnopolskie „Badanie satysfakcji z życia seksualnego Polaków”, styczeń 2017 r. Przeprowadzone na reprezentatywnej grupie przez ARC Rynek i Opinia dla Durex Polska