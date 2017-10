Na topie są zdecydowanie mieszkańcy krajów afrykańskich. Ghana, Gabon, Kongo, Nigeria, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej czy Gwinea - panowie z tych krajów mogą pochwalić się penisami o średnim rozmiarze ponad 16 cm we wzwodzie.

Właścicielami najmniejszych penisów są mieszkańcy Indii, Nepalu, Tajlandii, Kambodży, Malezji, czy Korei Południowej. Ich penisy mieszczą się w rozmiarze od 9,3 do 10,5 cm. Jak na tym tle wypadają Polacy?

Galeria Przejdź do galerii » Koszmar mężczyzny: Od tego męskość się kurczy... Kurczenie się mięśni trzonu penisa oraz moszny zazwyczaj jest reakcją na strach, zdenerwowanie lub zimno. Okazuje się jednak, że to nie jedyne bodźce wpływające na zmniejszanie się męskości, a sam proces bywa nieodwracalny...

Największe penisy w Europie należą do Włochów, Węgrów, Szwedów i Norwegów. Ich przyrodzenia to średnio ok. 15 cm. Polak statystycznie znajduje się w środku europejskiej stawki. Według targetmap.com nad Wisłą mieszkają panowie mogący pochwalić się penisem o średniej długości 13,9 cm.

Nieznacznie przegrywamy na tym polu z Niemcami - 14,5, ale już jesteśmy lepsi od Rosjan - 12,8 cm. Polacy wyprzedzają także m.in: Hiszpanów, Portugalczyków i Ukraińców - wszystkie nacje po 13,6 cm oraz Greków - 12,2 cm.