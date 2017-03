Dzień Kobiet w Muzeum Seksu? Dlaczego nie! [ZDJĘCIA]

Muzeum Seksu w Krakowie

"50 twarzy seksu" to wystawa, która została otwarta w Kamienicy Kromerowskiej 14 lutego, dokładnie w Walentynki. To świetna okazja do przyjrzenia się erotyce i sztuce miłosnej od Kamasutry do najnowszych gadżetów elektronicznych, z uwzględnieniem życia erotycznego starego Krakowa. Odwiedzających kusi zresztą już sama nazwa „50 twarzy seksu”, kojarząca się jednoznacznie z tytułem "50 twarzy Greya". – Widziałam z koleżankami film „50 twarzy Greya”. Bardzo zaciekawiło nas, co wystawa ma z nim wspólnego. Czy ta nazwa to tylko przypadek, czy kryje się za tym coś więcej – mówi Małgorzata, która na wystawę wybrała się wraz z przyjaciółkami w Dzień Kobiet. Dlaczego akurat wtedy? – Postanowiłyśmy, że spędzimy ten dzień w swoim babskim gronie. Już od jakiegoś czasu zastanawiałyśmy się nad zobaczeniem wystawy, ale jakoś brakowało czasu. Dzień Kobiet to idealna okazja, aby wreszcie odkryć, co się kryje za tymi magicznymi 50 twarzami seksu. Poznałyśmy historię sztuki miłości, nauczyłyśmy się czegoś nowego o tych sprawach, no i przede wszystkim świetnie się bawiłyśmy – dodaje Małgorzata.