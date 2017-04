Duży, naturalny biust, to jej znak firmowy. Brytyjska piosenkarka, modelka i aktorka w latach 80. powodowała szybsze bicie serca u panów. Wydany w 1986 roku utwór "Touch Me (I Want Your Body)" od razu trafił na czołówki list przebojów. Samantha Fox 15 kwietnia kończy 51 lat.