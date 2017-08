Odreagowuje stres? Modelka, która miała być porwana przez Polaka, pozuje topless [ZDJĘCIA]

Następne

Chloe Ayling

Zanim podejrzany odstawił modelkę do brytyjskiego konsulatu, wybrał się z nią na zakupy i śniadanie, a znajomi Brytyjki twierdzą, że dziewczyna znała Polaka. W obronie modelki stanął jej adwokat, mecenas Francesco Pesce. "W mediach o wątpliwej wiarygodności pojawiają się teorie, że jest w to zamieszana. A jednak dziewczyna przekonała śledczych do swojej wersji i to porywacza zatrzymano" - mówi Pesce. "Jeśli podejrzenia byłyby uzasadnione, nie pozwolono by jej wsiąść do samolotu do Londynu. Nic nie wskazuje, by była zamieszana w porwanie" - dodaje.