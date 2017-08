Walk In The Sky to atrakcja, która podbija serca fanów ekstremalnych wrażeń na całym świecie. W Polsce do komercyjnego użytku wprowadza ją jako pierwsza firma Wyjątkowy Prezent, która będzie realizowała ten projekt w weekendy w okresie od marca do października, na warszawskim wieżowcu Kolmex przy ul. Grzybowskiej 80/82. Pierwsza odsłona Walk In The Sky ruszy w tym roku w drugiej połowie sierpnia.

Walk In The Sky / Materiały prasowe

Dla kogo przeznaczony jest ten ekstremalny "spacer"? Przede wszystkim dla miłośników porządnej dawki adrenaliny poszukujących nowych, emocjonujących wyzwań. Kilkunastominutowe zejście po ścianie budynku od dachu aż po sam dół, w dodatku twarzą ku ziemi, to niezapomniana przygoda, która sprawia, że możemy poczuć się niczym bohaterowie kina akcji. Polecamy ją więc wszystkim śmiałkom, którym niestraszny lęk wysokości – mówi Łukasz Kaczor instruktor i koordynator projektu Walk In The Sky.

Walk In The Sky / Materiały prasowe

Zejście na dół poprzedza przygotowanie techniczne – włożenie specjalnego kombinezonu i kasku, jak również krótki instruktaż bezpieczeństwa. Przygotowany do „spaceru” uczestnik staje następnie na dachu wieżowca na specjalnie zamontowanej rampie i… rusza na dół, trzymając się liny. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem kilkunastominutowego "spaceru" czuwa przez cały czas sztab przeszkolonych instruktorów, którzy asekurują uczestnika na każdym etapie zejścia. W Walk In The Sky mogą brać udział osoby od 13 r.ż. – oczywiście za zgodą prawnego opiekuna. Jedynymi przeciwwskazaniami są urazy kręgosłupa, problemy z ciśnieniem tętniczym i sercem. Atrakcja nie wymaga doskonałej pogody – zejście na dół może odbywać się nawet w przypadku deszczu.