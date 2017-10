Liczymy, że w we wdrażanym obecnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Strategicznym Przeglądzie Obronnym znalazło się zapotrzebowanie na samolot przewagi powietrznej. Polska flota samolotów starzeje się i samoloty takie, jak MIG-29 czy SU-22 niedługo mogą zostać zastąpione przez nowe maszyny. Chcemy być przygotowani na ten moment i gotowi, by wziąć udział w przetargu" - powiedział Klaschka w rozmowie z ISBnews.

Jak poinformowało w środę MON, niejawna decyzja w sprawie implementacji rezultatów Strategicznego Przeglądu Obronnego 2016 (SPO) została już podpisana. Dokument zawiera konkretne zadania, rozdzielone dla poszczególnych części resortu obrony narodowej wraz z terminem ich wykonania, wynikające z wniosków wskazanych w niejawnym raporcie z SPO.

Konsorcjum Eurofighter zaoferowało Polsce wzięcie pod uwagę samolotu Eurofighter Typhoon podczas wrześniowych targów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Samolot Eurofighter Typhoon dzięki swoim możliwościom może wykonać lepiej te same misje, co inne samoloty, ale potrzeba do ich wykonania mniej maszyn. Przykładowo może niszczyć w powietrzu cele niewidoczne dla pilota i zwalczać w tym samym czasie kilka zagrożeń jednocześnie. Dodatkowo może przebywać w powietrzu dłużej niż będące na wyposażeniu polskich sił powietrznych F-16 - podkreślił szef marketingu w rozmowie z ISBnews.

Przewagą konsorcjum nad konkurencją ma być zrozumienie idei polonizacji i transfer technologii wraz z miejscami pracy.

Naszą przewagą jest to, że jesteśmy otwarci na transfer technologii i stworzenie miejsc pracy. Firmy tworzące konsorcjum Eurofighter zatrudniają w Polsce ok. 4 tys. osób. Jesteśmy pewni, że nasza oferta będzie atrakcyjna na tle konkurencji. Jesteśmy gotowi na wiele opcji, na przykład przekazanie kompetencji serwisowych czy stworzenie linii montażowej w Polsce - powiedział Klaschka.

W ub.r. konsorcjum Eurofighter podpisało z Kuwejtem kontrakt na dostawę 28 maszyn. Wartość kontraktu nie została ujawniona, ale media spekulowały że włącznie z pakietem kompleksowego wsparcia eksploatacji na okres 20 lat, programem szkolenia oraz zestawem uzbrojenia i wyposażenia dodatkowego może wynieść nawet 7-8 mld euro.

Ostateczna cena zależy od wielu czynników i trudno porównywać poszczególne przetargi i na tej podstawie szacować wartość ewentualnego zamówienia z Polski. Jestem przekonany, że nasza oferta może być atrakcyjna, gdyż podchodzimy do takiego zamówienia na zasadach partnerstwa i chcemy angażować poszczególne kraje w rozwój programu. Poza osiągami i przewagą techniczną chcemy być konkurencyjni pod względem kosztów eksploatacji. Wielka Brytania realizuje już program w ramach którego chcemy zredukować koszty o 1/3 w ciągu 10 lat, by eksploatacja dwusilnikowego Eurofighter Typhoon była porównywalna kosztowo z samolotami jednosilnikowymi - podsumował Klaschka.

Eurofighter Typhoon jest wielozadaniowym samolotem bojowym nowej generacji. Zamówiło go już osiem państw (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Austria, Arabia Saudyjska, Oman i Kuwejt). Eurofighter Typhoon to aktualnie największy program wojskowy w Europie, a łączne zamówienia obejmują 599 samolotów.

Konsorcjum Eurofighter składa się z trzech europejskich firm lotniczo-zbrojeniowych: Airbus Defence & Space, Leonardo i BAE Systems, mających główne siedziby w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.