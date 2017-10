GBU-57 można zobaczyć pod koniec nagrania, które opowiadającego historię 393. Dywizjonu Bombowego. Widać na nim bombowiec B-2, który dokonuje treningowego zrzutu (ok. 1.52 min).

Jako pierwszy nagranie zauważył portal The Aviatonist.

GBU-57, czyli inaczej "Massive Ordnance Penetrator - MOP" to amerykańska bomba penetrująca do niszczenia bunkrów i innych obiektów umocnionych. Jej masa to 13600 kg i przewyższa pod tym względem GBU-43 MOAB, czyli "matkę wszystkich bomb" (9800 kg),

GBU-57 naprowadzana jest przy użyciu systemu GPS.

GBU-57 może przebić:

- 60 metrów zbrojonego betonu o wytrzymałości na ściskanie 35 MPa

- 8 metrów zbrojonego betonu o wytrzymałości na ściskanie 69 MPa

- 40 metrów skały o średniej twardości