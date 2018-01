Konwój ciężarówek wyjechał od producenta Huty Stalowej Woli w niedzielę i traf na Mazury. Jednostki będą spędzać w okolicach Orzysza i Bemowa Piskiego, gdzie znajduje się poligon.

Moździerze kołowe Rak / Materiały prasowe

To już trzeci moduł ogniowy Raków, który trafi do Wojska Polskiego. Ich maksymalny zasięg to 12 kilometrów, maszyna może strzelać co 8 sekund pociskami o kalibrze 120 mm. W wersji kołowej Raki bazują na tych samych podwoziach co Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak, które produkowane są w Bumarze w Łabędach. Jest to produkt prawie w całości wytwarzany w Polsce. Problemy pojawiły się przy produkcji amunicji, ale obecnie przy współpracy z zakładami z Czech i Słowacji Zakłady Metalowe Dezamet w Nowej Dębie opanowały problem.

- Dla nas, jako producenta to kolejny ważny dzień w historii naszej Firmy. Zgodnie z umową podpisaną w kwietniu 2016 roku, przekazujemy do jednostek Wojska Polskiego już trzeci kompanijny moduł ogniowy. Przekazujemy sprzęt zgodnie z umową, bez opóźnień. Ten kontrakt wyznacza nam ścieżkę pozytywnych zmian w naszym przedsiębiorstwie - stwierdza Bernard Cichocki, Prezes Zarządu HSW S.A. Kontrakt opiewa na prawie miliard złotych i zakłada dostawę 64 moździerzy oraz 32 wozów dowodzenia.

Pierwszy moduł ogniowy Raków trafił w czerwcu do 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, drugi do 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie. W tym roku oprócz tej dostawy, jeszcze dwa moduły powinny trafić do żołnierzy w sierpniu i wrześniu. Kolejne trzy, kończące kontrakt zgodnie z harmonogramem mają być dostarczone do końca przyszłego roku. W sumie będzie ich osiem.

Przedstawiciele HSW liczą na to, że podpiszą z ministerstwem obrony narodowej umowę na kolejne dostawy Raków. Oprócz Raków w zakładzie produkowane są również armatohaubice Krab, które bazują na koreańskich podwoziach gąsienicowych K9. W ubiegłym roku HSW osiągnęła ponad pół miliarda złotych przychodu i po dokładnym podliczeniu roku spodziewany jest zysk w wysokości 10 – 20 mln zł. To wśród spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej wynik bardzo rzadko spotykany.