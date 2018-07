Ceremonia ostatniego opuszczenia bandery na okręcie odbyła się o godz. 10 w Porcie Wojennym Marynarki Wojennej w Gdyni. Opuszczona bandera zostanie przekazana do Muzeum Marynarki Wojennej, jak nakazuje ceremoniał. Okręt także zostanie przekazany muzeum.

Jak powiedział PAP dowódca ORP Sokół kom. podpor. Łukasz Szmigiel, wszystkie zadania, które były stawiane przed okrętem, dało się realizować z powodzeniem, co dowodzi profesjonalizmu marynarzy. Cały czas spędzony na ORP Sokół nie idzie na marne. Każdy z członków załogi okrętu zostanie zagospodarowany w ramach dywizjonu okrętów podwodnych i marynarze będą pełnili służbę na innych okrętach"- dodał Szmigiel.

Natomiast kontradmirał Mirosław Mordel, dowódca 3. Flotylli Okrętów, w wystąpieniu podczas ceremonii opuszczenia bandery nie krył żalu z powodu odejścia jednostki ze służby. Wskazał, że o ile cykl pożegnań starych okrętów i powitań nowych jest naturalny w siłach zbrojnych, to obecnie mamy do czynienia z zachwianiem właściwych proporcji, gdy więcej okrętów jest żegnanych ze służby niż do niej przyjmowanych. Mówił, że wśród priorytetów w modernizacji armii musi się znaleźć miejsce także dla nowych okrętów podwodnych.

ORP Sokół pod biało-czerwoną banderą przepłynął w ramach ćwiczeń i operacji morskich ponad 26 tys. mil morskich i wykonał 174 zanurzenia. Został wybudowany w niemieckiej stoczni Nordseewerke dla Królewskiej Marynarki Wojennej Norwegii i wodowany 2 września 1966 roku. Po zakończeniu służby w norweskiej marynarce jednostkę przekazano polskim siłom zbrojnym. Uroczyste podniesienie biało-czerwonej bandery odbyło się 4 czerwca 2002 roku