Dyrektor generalny MiG-a zapowiedział, że prowadzone są "intensywne prace" nad nowym modelem mśliwca przechwytującego, a ich efekty wkrótce zostaną zaprezentowane. To nie jest żaden mityczny projekt - mówi Ilja Tarasenko- informuje "Rzeczpospolita".

Do tej pory bowiem rosyjscy wojskowi jedynie mówili, że pierwsze prace nad serią maszyn, która ma być odpowiedzią na najnowsze amerykańskie samoloty, ruszą dopiero w 2018. Wygląda jednak na to, że prace zaczęły się znacznie wcześniej - samoloty mają bowiem trafić do jednostek liniowych już w połowie przyszłego dziesięciolecia.