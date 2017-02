Trudno o nim mówić, że starzeje się jak wino. Sprzęt "z drugiej ręki" w Wojsku Polskim

Choć trudno mówić o sprzęcie wojskowym, że starzeje się jak wino, to jednak wiele systemów służy w wojsku nawet po kilkadziesiąt lat. Zazwyczaj co pewien czas podlegają modernizacji, ale powoli stają coraz mniej konkurencyjne na polu walki, ponieważ największe armie wciąż wprowadzają do użycia sprzęt coraz nowszej generacji. Wtedy pojawia się możliwość zakupu wycofywanej broni. Często wcale nie tak mocno zużytej, za to bardzo konkurencyjnej cenowo. Ostatnio temat odświeżył minister Antoni Macierewicz mówiąc o zakupie samolotów F – 16, ale już wcześniej Wojsko Polskie korzystało z tego typu zakupów.