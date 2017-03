Szef MON Antoni Macierewicz we wtorek przywitał w Piotrkowie Trybunalskim żołnierzy z kontyngentu NATO zmierzających do miejsca stacjonowania w Orzyszu (Warmińsko-Mazurskie). Piotrkowianie spotkali się z nimi na pikniku w centrum miasta. Dzień wcześniej podobny piknik odbył się we Wrocławiu.