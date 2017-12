Następne

HMS Queen Elizabeth

Przystosowanie portu wojennego w Portsmouth do stacjonowania lotniskowca o wyporności 65 tys. ton oraz jego znajdującego się jeszcze w budowie bliźniaka HMS Prince of Wales wymagało pogłębienia kanału wejściowego i basenu portowego, z których wydobyto 3,2 mln metrów sześciennych urobku. Wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury nadbrzeżnej kosztowało to 100 mln funtów.