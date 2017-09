Nowy bojowy pływający wóz piechoty Borsuk zaprezentowany podczas XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego

"Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Polska bardzo chce pokoju Polska bardzo chce pokoju, Polska wie dokładnie, co to jest wojna, nie chce wojny, i dlatego (...) rząd RP przykłada wielką wagę do przemysłu obronnego, ale także do silnej, dobrze uzbrojonej armii" – podkreślał Macierewicz na otwarciu XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.