Co sprawi frajdę zapracowanej businesswoman, a co warto podarować aktywnej poszukiwaczce adrenaliny? Oto kilka pomysłów na niestandardowe prezenty dla różnych typów przedstawicielek płci pięknej.

Pracoholiczce podaruj trochę relaksu

Jeśli bliska nam osoba to typ kobiety zabieganej - ambitnej businesswoman skoncentrowanej na rozwijaniu swojej kariery bądź też altruistki przekładającej los bliskich ponad własny komfort - warto docenić ją w ten wyjątkowy dzień… chwilą wytchnienia. Dobrym pomysłem na odskocznię od codziennego natłoku obowiązków będą wszelkiego rodzaju zabiegi relaksacyjno-upiększające. Poprawę samopoczucia zapewni np. popołudnie w SPA, gdzie na obdarowaną przez nas damę mogą czekać masaże relaksacyjne, zabieg borowinowy lub czekoladowy i maseczki pielęgnacyjne. - Niestandardowym pomysłem na prezent z okazji Dnia Kobiet jest też relaksacyjna Sesja Floatingu, polegająca na odprężającym unoszeniu się na powierzchni roztworu wodnego w specjalnej, przestronnej kabinie – mówi Michał Kaleta z firmy Wyjątkowy Prezent oferującej upominki w formie przeżyć.

Solidna dawka adrenaliny dla miłośniczki sportu

W przypadku, gdy aktywność fizyczna to drugie imię kobiety, warto zastanowić się nad upominkiem, który dostarczy niezapomnianych przeżyć sportowych. Jeśli jednak chcemy dodać do tego element zaskoczenia – niech będzie to sport bądź ekstremalne przeżycie, którego nasza ukochana jak dotąd nie wypróbowała. Kto wie, być może nowe doświadczenie przerodzi się w kolejną pasję? Wśród niesztampowych upominków zapewniających nagły skok adrenaliny można wymienić skok ze spadochronem bądź bardziej „przyziemny” lot w tunelu aerodynamicznym, kurs wakeboardingu lub nurkowania, ale i wspólne popołudnie w parku trampolin. Gdy mamy do czynienia z fanką motoryzacji i dużych prędkości, możemy też pokusić się o przejażdżkę motocyklem lub sportowym autem po torze wyścigowym.

Romantyczkę uwiedź wspólnym przeżyciem

Dzień Kobiet to idealna okazja do wyzwolenia w sobie dużych pokładów romantyzmu. Zwłaszcza, jeśli nasza ukochana to delikatna istota, typ marzycielki pochłaniającej książki Jane Austen. Nic tak nie scala związku jak wspólnie spędzone chwile – szczególnie, gdy zaplanowana przez nas randka nie należy do tych przewidywalnych, jak wyjście do kina lub kolacja przy świecach. - Zamiast standardowej randki w formie kolacji warto wybrać np. Kolację w Ciemności, która wyostrzy nasze zmysły lub Zwiedzanie Winnicy z Degustacją dla Dwojga. Jeszcze bardziej zwariowaną propozycją dostarczającą niecodziennych przeżyć może być Lot Widokowy bądź Lot Motoparalotnią – radzi Michał Kaleta.

Artystce zapewnij rozwój pasji

Czym zaskoczyć artystyczną duszę? Pierwszy na myśl przychodzi nam oczywiście bilet do kina, do teatru, czy na koncert. Z okazji Dnia Kobiet warto jednak zastanowić się nad mniej oczywistym upominkiem, który zapewni artystyczne uniesienia i sprawi jej wiele radości. Ciekawym pomysłem jest zafundowanie bliskiej osobie indywidualnego kursu tańca bądź kursu tańca dla dwojga (ale tylko w przypadku, gdy choć trochę czujemy rytm i będziemy dla naszej ukochanej partnerem, a nie przeszkodą). Inną propozycją jest artystyczna sesja zdjęciowa bądź możliwość zajęcia miejsca po drugiej stronie obiektywu, w ramach kursu fotografii. Miłośniczkę mody zaskoczy na pewno podarunek w postaci zaprojektowania swoich własnych butów, a fankę rzeźby i garncarstwa – warsztaty z ceramiki.