Mowa ciała – naturalne sygnały

Mowa ciała jest czymś organicznym, czego często nie kontrolujemy. Według statystyk stanowi od 70 do 90% całej komunikacji. Dopiero w latach 60. poprzedniego wieku naukowcy rozpoczęli badania nad tym zagadnieniem, dzięki czemu my, zwykli zjadacze kolacji podczas pierwszych randek, mamy jej większą świadomość. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze i u każdego ten sam gest oznacza to samo. Bezpieczniej będzie zatem skupić się na świadomości własnej mowy ciała, która pozwoli nam nieco „przeprogramować” nas samych i sprawić, że osoba, z którą się spotkamy nas polubi i będzie czuła się z nami komfortowo.

"Zaprogramuj" swoje emocje

Często, pomimo usilnego tłumaczenia sobie, że osoba, z którą widzimy się na pierwszej randce jest nam przychylna i nas lubi – wpadamy w panikę, stresujemy się spotkaniem, zupełnie tracąc kontrolę nad naszą werbalną i niewerbalną wypowiedzią. Jeśli więc w żaden racjonalny sposób nie jesteśmy w stanie się uspokoić – spróbujmy sytuację odwrócić, pracując nad ciałem, nie zaś nad emocjami. Mówi się bowiem, że odpowiednia postawa ciała może nas nastroić. Jednym z ćwiczeń jest… uśmiechanie się do siebie. Ćwiczenie polega na tym, że stojąc przed lustrem uśmiechasz się przez dłuższy czas do swojego odbicia w lustrze. Po chwili, chociaż uśmiech nie jest naturalny - odczujesz przypływ dobrej energii. Podobnie sytuacja wygląda z postawą i oddechem. Jeśli czujesz się niepewnie, ale postarasz się ułożyć swoje ciało, tak jak wtedy, kiedy czujesz się swobodnie – po pewnym czasie twoje myślenie „przeprogramuje się” i zarówno ty, jak i ludzie z twojego otoczenia uwierzą, że jesteś pewny siebie.

Postawa

Pierwszym elementem, nad którym możesz spróbować zapanować jest twoja postawa. Jeśli jesteś zgarbiony, masz skrzyżowane nogi i ręce – sprawiasz, że twój oddech jest płytszy, mniejszy zakres przestrzeni ogarniasz wzrokiem. Nawet niewprawny obserwator zauważy, że sytuacja w której się znalazłeś cię przerasta. Spróbuj zatem się wyprostować i wziąć kilka głębszych oddechów. Pomocna może być tu także wizualizacja – wyobraź sobie, że każda kolejna „dawka” powietrza daje ci więcej energii i uspakaja cię. Jeśli przybrałeś pozycję stojącą i nerwowo bujasz się lub przebierasz nogami – oprzyj ciężar ciała na jednej nodze. Dzięki temu zyskasz stabilną postawę i zredukujesz nerwowe podrygi.

Spojrzenie

Mówi się, że oczy to zwierciadło duszy i jest w tym dużo racji. Pierwszym sygnałem, że ty lub osoba, z którą się spotkałeś czuje się niepewnie jest unikanie spojrzenia. Trudno jest z tym walczyć, jeśli jednak masz z tym problem, spróbuj usiąść nieco dalej i patrzeć między oczy rozmówcy. Po pewnym czasie rozluźnisz się i nie będziesz miał już z tym problemu. Pamiętaj jednak, żeby nie patrzeć się zbyt przesadnie i nachalnie na rozmówcę. Może to spowodować przeciwny efekt i sprawić, że poczuje się on zaatakowany.

Oddech

Ogromne znaczenie ma oddech. Dlatego też tak bardzo jest ceniony w medytacji i jodze. Równy i głęboki oddech sprawi, że po pewnym czasie twoje ciało samo powinno się rozluźnić. Pamiętaj jednak, żeby nie robić tego przesadnie, ponieważ możesz doprowadzić do hiperwentylacji, a tym samym do omdlenia. Ludzkie ciało tak jest skonstruowane, że w sytuacji stresowej serce bije szybciej, oddech spłyca się, przygotowując ciało do ucieczki. Jeśli jednak nie chcesz uciekać z tej randki – uspokój swój oddech. Jeśli rozmówca jest spokojny – dostrój swój oddech do jego.

Drżąca powieka, majtanie nogą, obgryzanie paznokci, nerwowe drapanie się po ciele - dla osoby po drugiej stronie stołu będą sygnałem, że się denerwujesz i nie kontrolujesz swoich emocji. Może być też powodem jego nie do końca uświadomionego dyskomfortu. Jeśli złapiesz się na tego typu zdenerwowaniu – przeproś na chwilę i idź do toalety, postaraj się uspokoić, wyrównać oddech, spróbować jeszcze raz od początku naukę trudnej sztuki opanowania emocji i ciała. Z pewnością pierwsze próby będą cię irytowały, jednak po pewnym czasie wysiłek ten zaprocentuje.

