Czy aktorka Grażyna Wolszczak lubi żarty związane ze swoim imieniem? A co na to numerologia? Wyjaśnił to Sylwester Chordecki. - Janusz to jedynka, mężczyzna zadaniowy - zaznaczył numerolog. Czy oprócz typowych Polaków są też typowi np. Niemcy i Anglicy?