Z badania dotyczącego planów wakacyjnych Polaków przeprowadzonego przez Ipsos Polska na zlecenie Mondial Assistance wynika, że na tegoroczne wakacje wydamy średnio od 1 500 zł do 3 000 zł. Oznacza to, że letni wypoczynek może znacząco uszczuplić nasze konto. Sprawdź, jak zarządzać wakacyjnym budżetem, by po słodkim lenistwie pozostały jedynie miłe wspomnienia.

1. Zaplanuj swoje wydatki

Przed wyjazdem na zasłużony wypoczynek przede wszystkim należy zaplanować wydatki. W zależności od wakacyjnych planów, w tym celu warto sprawdzić m.in. ile wyniesie nas podróż, wyżywienie czy jaka jest wartość lokalnej waluty. Dzięki temu będziemy mogli odpowiednio oszacować, ile pieniędzy musimy przeznaczyć na nasz wypoczynek. – W odpowiednim zarządzaniu budżetem pierwsza i najważniejsza zasada to jego odpowiednie zaplanowanie. Przed wyjazdem warto więc podliczyć, ile mniej więcej będą nas kosztować tegoroczne wakacje. Wcześniejsze oszacowanie wydatków pozwoli nam w pełni cieszyć się urokiem letniego wypoczynku – wyjaśnia Katarzyna Płusa, ekspert Intrum Justitia.

2. Ułóż plan dnia

Kolejnym ważnym krokiem w kontekście zarządzania wakacyjnym budżetem jest ułożenie planu dnia. Odpowiednio rozplanowany dzień pozwoli przewidzieć, jakie poniesiemy koszty. Z kolei trzymając się ściśle określonego planu będziemy mieć pełną kontrolę nad naszymi – wcześniej zaplanowanymi – wydatkami. Plusem układania planu dnia jest również to, że wcześniej musimy zapoznać się z lokalnymi atrakcjami. Dzięki temu dowiemy się o istnieniu wielu ciekawych miejsc i nawet jeśli wszystkich nie odwiedzimy to dzięki temu poszerzymy naszą wiedzę. W ten sposób połączymy więc przyjemne z pożytecznym.

3. Zapomnij o debecie

Podczas wakacji o wiele łatwiej wydawać nam pieniądze, które w ciągu roku skrupulatnie oszczędzamy. Właśnie dlatego na wakacyjny wypoczynek nie powinniśmy zabierać ze sobą karty kredytowej. – Korzystajmy wyłącznie z wcześniej przygotowanych funduszy. W ten sposób unikniemy sytuacji, w której po powrocie z wakacji okaże się, że mamy kolejny debet do spłacenia – dodaje Katarzyna Płusa z Intrum Justitia. Widząc zmniejszające się fundusze, będziemy lepiej kontrolować nasze wydatki.

4. Budżet w telefonie

Zwolennicy nowych technologii na pewno pokochają aplikacje mobilne, które pozwalają odpowiednio zarządzać budżetem. – Takie aplikacje ułatwiają m.in. monitorowanie wydatków czy poszukiwanie oszczędności. Dodatkowo mamy je zawsze przy sobie, więc każdy wydatek możemy zaznaczyć od razu. Taki „portfel w telefonie” pozwala na kontrolę posiadanych środków w czasie rzeczywistym – wyjaśnia ekspert. Warto również podkreślić, że większość z nich jest darmowa. Wakacyjne szaleństwa mogą zaburzyć równowagę naszego domowego budżetu. Zwłaszcza, gdy do stałych rachunków dochodzi kolejna rata za kartę kredytową. Stosując się do powyższych wskazówek możemy być pewni, że z wakacji zostaną nam jedynie miłe wspomnienia. Nie będziemy się także obawiać, czy po ich zakończeniu zdołamy opłacić wszystkie zobowiązania.