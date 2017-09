Monachijski Oktoberfest to największy folkowy festiwal na Świecie, który gromadzi corocznie ponad 6 milionów ludzi, którzy wypijają łącznie niemal 7 milionów litrów piwa! ShopAlike przygotowało "Insajderski przewodnik po Oktoberfest", w którym przedstawiono garść porad i wskazówek, dzięki którym nie przeoczymy tego, co na Oktoberfest najważniejsze i najciekawsze.

Historia miłosna

Wszystko zaczęło się od wielkiego królewskiego wesela w 1810r., na które monarchowie zaprosili całe Monachium. Jego zwieńczeniem były wyścigi konne, które powtórzono rok później i w kolejnych latach, dając początek tradycji świętowania Oktoberfest. Z czasem impreza ewoluowała w kierunku święta piwa (wyłącznie z monachijskich browarów) i obrosła w wydarzenia muzyczne, taneczne (jak choćby wielka parada otwarcia).

Z miłości do piwa

Piwo na Oktoberfest jest oczywiście w centrum uwagi. Możesz je zdobyć w jednym z 14 dużych namiotów lub w którymś z wielu mniejszych. Żeby jednak w pełni się nim cieszyć, nie zapomnij zarezerwować miejsca przy stole. Można to zrobić online. Oczywiście można też próbować bez rezerwacji, wtedy jednak należy się pojawić w odpowiednim czasie (najlepiej rano, zwłaszcza w weekend). Co do samego piwa, dostępnych jest wiele rodzajów, jednak wszystkie one muszą być zgodne z tzw. Bawarskim Prawem Czystości (Reinheitsgebot). Za litr piwa zapłacimy w tym roku między 10,60€ a 10,95€. Warto pamiętać, że piwo na festiwalu jest nieco mocniejsze od tych znanych nam na co dzień, uwarzono je bowiem specjalnie na tę okazję.

Wszystkie fakty o Oktoberfest

Z Oktoberfest wiąże się wiele ciekawostek, jak choćby ta, że w 1869r. jako elektryk pracował tu Albert Einstein. Festiwal odwoływano dotąd 24 razy, głównie z powodu wojen i epidemii cholery. W każdym roku ok. 600-800 osób cierpi tu z powodu zatrucia alkoholowego. Wbrew pozorom znakomita większość gości (81%) pochodzi z Niemiec. Oktoberfest ma też swoją własną pocztę, z której co roku wysyła się ponad 130 tys. pocztówek.