„Noc w Instytucie Lotnictwa” to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń lotniczych w Polsce. Do tej pory wzięło w niej udział ponad 180 firm i instytucji związanych z przemysłem lotniczym, kosmicznym i nowymi technologiami. W ubiegłym roku Instytut Lotnictwa odwiedziło ponad 30 000 osób.

Podczas tegorocznej edycji udostępnionych zostanie 111 atrakcji, w tym 70 po raz pierwszy. Będą to samoloty cywilne i wojskowe, śmigłowce, szybowce. Łącznie pokazanych będzie ponad 30 latających maszyn.

Gratką będzie spotkanie z podniebnym duetem - Arturem Kielakiem i porucznikiem Jackiem Stolarkiem. Swoją lotniczą historią, podczas wyjątkowych wykładów, podzielą się piloci akrobacyjni i sportowi oraz pierwsza kobieta pilot doświadczalny, a także światowej sławy naukowcy. Na gości czeka pokaz ratownictwa drogowego Straży Pożarnej z przecinaniem samochodu. Odbywać się będą pokazy bezzałogowców. Będzie można zobaczyć łaziki marsjańskie, roboty, samochód Aston Martin w barwach Spitfire’a, pamiątki po lotnikach Dywizjonu 303, symulatory lotu i wirtualnej rzeczywistości.

Zostaną zorganizowane warsztaty fotografii ze Sławkiem „Hesją” Krajniewskim i Maciejem Margasem. „Noc w Instytucie Lotnictwa” to wyjątkowa okazja do zwiedzania niedostępnych na co dzień laboratoriów oraz do zapoznania się z zakresem prowadzonych. prac badawczych. Swoje podwoje otworzą także jedne z najlepiej wyposażonych laboratoriów badawczych Unii Europejskiej, w tym największy tunel aerodynamiczny w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wydarzeniem specjalnym, organizowanym przez Engineering Design Center będzie pierwszy w Polsce 24-godzinny EDC Industrial IoT Hackathon związany z platformą Predix 2.0.

Podczas Nocy swoje 90-lecie będzie świętować Aeroklub Warszawski. Po raz pierwszy zaprezentuje się firma Pratt&Whitney. Wśród wystawców będą także Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, General Electric, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Centrum Nauki Kopernik oraz uczelnie i koła naukowe.

Jak co roku na czas imprezy przygotowana została specjalnie zaprojektowana iluminacja świetlna całego terenu. O dobry nastrój będzie dbał DJ Bujas, a dla zmęczonych przygotowane zostaną punkty gastronomiczne z piknikowymi specjałami.

Wydarzenie odbędzie się w godz. 17:00-23:00 na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Wstęp wolny.