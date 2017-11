Wszystkie kochamy boisko, ale fajnie jest być modelką przez jeden dzień - powiedziała Marissa Golliday.

Dlaczego wybrały futbol? Kocham sport i kocham rywalizację - wyjaśniła Dakota Hughes.

Uważam, że to bardzo istotne, żeby pokazać, że kobieta może robić wszystko to, co mężczyzna - dodała. Czym zajmują się poza sportem? Czy muszą walczyć o uwagę publiczności?

Jeszcze dużo mamy do zrobienia - zaznaczyła w studiu programu Dina Wojowski. - Stroje przyciągają widzów, a futbol ich zatrzymuje - podkreśliła.