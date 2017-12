- Woda otwiera whisky - mówi barman, dolewając wody do szklanki, którą trzyma Czesław Mozil. To jeden z gości, którzy pojawiają się w kolejnych odcinkach produkcji. "Kropla prawdy" to pięcioodcinkowy serial, który po kryjomu pokazuje, gdzie kryją się walory trunku i jak je z niego wydobyć. Wszystko dzieje się w otoczeniu gwiazd, w scenografii przypominającej hotelowy bar. Jest tajemniczo, nastrojowo, a momentami mrocznie.

Główną rolę gra Wojciech Zieliński - aktor wciela się w skrywającego się za ciemnymi okularami Konesera. Jego bohater o whisky wie wszystko, ale wiele wie również o człowieku, który swe życie poświęcił dążeniu do stworzenia trunku idealnego - szalonym Szkocie Beathanie McCrow. Jak się okazuje, w targających nim namiętnościach odnajdują się kolejni goście baru.

- Nigdy wcześniej nie grałem osoby, która ciągle skrywa swoją twarz za ciemnymi okularami. Każdy aktor gra także swoim spojrzeniem – w tym przypadku nie było to możliwe, dzięki czemu musiałem rozwijać inne techniki ekspresji - powiedział Wojciech Zieliński. Partneruje mu grający barmana Jacek Koman, a gośćmi baru - poza Mozilem - są: Olga Frycz, Jacek "Tede" Graniecki oraz Marek Bukowski.

Rozmowy przy barze przeplatane są malowniczymi obrazami i mrocznymi pejzażami, wśród których pojawia się postać Beathana McCrow, granego przez Marka Pitucha.

- Ballantine’s to marka, która od początku cechowała się niezwykłą innowacyjnością - tak w procesie tworzenia whisky, jak i działań promocyjnych. Tym razem postanowiliśmy stworzyć coś, czego jeszcze nie było. „Kropla Prawdy” to pierwszy tego typu serial w Polsce, w którym poza treściami rozrywkowymi - intrygującą historią poszukiwania legendarnej whisky, pojawiają się także elementy edukacyjne. Efekt przerósł nasze oczekiwania. Wierzymy, że naszą produkcję docenią również widzowie - skomentował Arkadiusz Dobosz, Whiskies Marketing Manager w Wyborowa Pernod Ricard.