Zdaniem "Super Expressu" 58-letnia gwiazda zespołu Bajm otrzymała propozycję, by wystąpiła nago przed obiektywem. Jeśli przyjęłaby warunki, to miałoby dojść do tego na początku wiosny.

Tabloid przypomina, że Kozidrak nie byłaby pierwszą gwiazdą 40 plus, która pokazałaby swoje wdzięki w magazynie dla panów. Rozbieraną sesję miały m.in.: Kora, gdy miała 48 lat, Grażyna Wolszczak mająca 43 lata, czy ubiegłym roku Joanna Przetakiewicz - 50 lat.