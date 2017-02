Do nich należy chociażby trzymanie telefonu komórkowego w kieszeni spodni, do czego przyznaje się 65% młodych Polaków. Mężczyźni deklarują również, że często sięgają po alkohol – 40%, odczuwają stres – 36%, ponadto pracują w pozycji siedzącej – 35%, co może prowadzić do obniżenia parametrów nasienia i skutkować problemami z poczęciem dziecka.

- Szacuje się, że z niepłodnością, zmaga się już nawet co piąta para w Polsce. Jest to problem, który w podobnym stopniu dotyka kobiety i mężczyzn. Szkodliwe dla męskiego nasienia mogą być codzienne przyzwyczajenia, sposób pracy, odżywiania się, spędzania wolnego czasu, kondycja fizyczna, a nawet nowoczesne rozwiązania, jak chociażby podgrzewane fotele samochodowe czy telefony komórkowe noszone w kieszeniach spodni. Dlatego ważne jest aby mężczyźni, którzy chcą zostać tatą, nie tylko byli w pełni świadomi czynników negatywnie wpływających na płodność, ale również dążyli do ich wyeliminowania, bądź przynajmniej ograniczenia w swoim życiu, jak i nie zapominali o profilaktycznych badaniach nasienia - mówi dr Grzegorz Mrugacz, specjalista ds. leczenia niepłodności z Kliniki Bocian, ekspert merytoryczny kampanii „Płodny Polak”.

Przegrzewanie jąder

Męskiej płodności szkodzi zwłaszcza podnoszenie temperatury jąder, ich przegrzewanie zaburza proces spermatogenezy – powstawania i dojrzewania plemników. Prowadzić do tego może chociażby tak bardzo powszechna w dzisiejszych czasach siedząca praca, do której przyznaje się 35% mężczyzn w wieku 18-35 lat. Także niewskazane jest częste trzymanie laptopa na kolanach, przez ciepło emitowane z urządzenia, natomiast robi tak 17% młodych Polaków. Okazuje się również, że moda może mieć zgubny skutek dla męskiej płodności. Noszenie obcisłej bielizny czy spodni powoduje ucisk i podwyższenie temperatury jąder, jednak 15% młodych mężczyzn taką garderobę dosyć często zakłada. Co dziesiąty młody mężczyzna deklaruje również, że często korzysta z gorących kąpieli i z sauny, które wprawdzie mogą zrelaksować, ale przez zbyt dużą ekspozycję na ciepło mogą przy okazji negatywnie wpłynąć na płodność. Wygodne rozwiązania też bywają szkodliwe dla nasienia, jak chociażby podgrzewane fotele samochodowe, do korzystania z których przyznaje się 4% mężczyzn.

Fale elektromagnetyczne

Częstym przyzwyczajeniem wśród młodych mężczyzn jest noszenie telefonu komórkowego w kieszeniach spodni – robi tak 65% młodych mężczyzn. Związek między telefonem komórkowym a męską płodnością jest badany przez naukowców z różnych stron świata. Wyniki wskazują na powiązanie między promieniowaniem elektromagnetycznym emitowanym przez telefony i jakością spermy. Może ono zmniejszyć ruchliwości plemników, ale też ich ilość.

Używki

Przykre konsekwencje zdrowotne również w zakresie męskiej płodności może mieć nadmierne stosowanie używek. Jak wynika z badań dla kampanii „Płodny Polak” 40% młodych mężczyzn w Polsce przyznaje się do częstego picia alkoholu, z kolei 28% do palenia papierosów. W przypadku nadmiernego spożywania alkoholu mężczyźni powinni liczyć się nie tylko z obniżoną potencją, ale również z możliwością wystąpienia nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania jąder, w tym produkcji testosteronu. Alkohol może zmniejszyć liczbę wytwarzanych plemników, ale również zaburzyć ich poprawną budowę i tym samym ograniczyć zdolność do zapłodnienia komórki jajowej. Z kolei palacze powinni wiedzieć, że ich nałóg może powodować uszkodzenie materiału genetycznego plemników.

Stres

Problemy w pracy, finansowe, nieporozumienia w związku, choroby – przyczyn stresu może być wiele, a do jego częstego odczuwania przyznaje się 36% młodych mężczyzn w Polsce. Wiele badań wskazuje, że doświadczanie stresogennych sytuacji może powodować pogorszenie parametrów nasienia, mniejszej ilości i gorszej ruchliwości plemników.

- Nadmiar stresu może prowadzić do zaburzeń hormonalnych. W sytuacjach stresowych zwiększa się chociażby poziom kortyzolu i kortykotropiny, które wpływają na obniżenie poziomu testosteronu w organizmie, istotnego hormonu dla wytwarzanych plemników. Co więcej, stres może prowadzić do zaburzeń potencji, utrudniać relacje damsko-męskie i próby poczęcia dziecka - zaznacza dr Grzegorz Mrugacz z Kliniki Bocian, ekspert merytoryczny kampanii „Płodny Polak”.

Problemy z prawidłową wagą

Nadmierne kilogramy mogą nie tylko wpływać negatywnie na kondycję i samopoczucie, ale również utrudnić mężczyznom poczęcie dziecka. Jak wynika z badań dla kampanii „Płodny Polak” 23% młodych mężczyzn przyznaje, że zmaga się z nadwagą. Tymczasem zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej zakłóca prawidłowe funkcjonowanie hormonów, co ma wpływ na zaburzenie procesu produkcji plemników. Nie jest również wskazana dla płodności niedowaga. Mężczyźni ze zbyt niskim indeksem BMI mogą produkować mniej plemników w porównaniu do mężczyzn o prawidłowej masie ciała. Natomiast 4% Polaków w wieku 18-35 lat deklaruje, że boryka się właśnie z niedowagą.

Aktualnie wyznaczona przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO) wartość dla prawidłowego nasienia jest wyraźnie niższa niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. W 1980 roku uznawano 60 mln plemników w 1 ml ejakulatu za prawidłową wartość koncentracji plemników w nasieniu, gdy obowiązująca od 2010 roku norma wskazuje 15 mln/ml. Istotny wpływ na osłabienie jakości nasienia mają czynniki środowiskowe i współczesny styl życia.

Badanie opinii „Polscy mężczyźni o płodności” zostało zrealizowane przez IQS na zlecenie Kliniki Bocian na potrzeby kampanii „Płodny Polak” w dniach 17-20.05.2016 r. metodą Omnibus on-line przy wykorzystaniu techniki RTS. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy i obejmowała grupę 800 Polaków. Analizą objęto młodych mężczyzn w wieku 18-35 lat, którzy stanowili grupę 217 osób. Próba została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków w tym wieku pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania.

Kampania społeczna „Płodny Polak” ma na celu zwrócenie uwagi młodych mężczyzn, zwłaszcza nieposiadających jeszcze dzieci, na rosnącą liczbę zaburzeń płodności wśród Polaków. W ramach projektu prowadzone są działania edukacyjne mające na celu budowanie świadomości mężczyzn w zakresie czynników i zachowań związanych ze współczesnym stylem życia negatywnie wpływających na męską płodność. Kampania zachęca również do profilaktycznych badań nasienia. Kampanię koordynuje Klinika Leczenia Niepłodności „Bocian”, patronat nad nią objęło Polskie Towarzystwo Andrologiczne oraz Polskie Towarzystwo Urologiczne.