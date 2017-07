Których zachowań i przymiotów powinni się oni wystrzegać, by zachwycić kobietę, która gotowa będzie uznać go za wymarzonego partnera? Portal randkowy MyDwoje przebadał blisko czterysta odpowiedzi udzielonych przez wolne kobiety w badaniu "Jaka cecha mężczyzny najbardziej Cię zniechęca? ". Zobacz, jakie cechy panów najskuteczniej odstraszają panie.

Zrób swój plan, pokaż inicjatywę, ale nie zmuszaj jej do niczego

Jeśli interesuję cię sposób na kobietę, przypomnij sobie stereotyp mężczyzny przedsiębiorcy, silnego, wizjonerskiego, pełnego planów i możliwości ich finansowania. Okazuje się, że panie doskonale wiedzą z kim można budować relację, a z kim będzie ona skazana na niepowodzenie. Nie przyciągają ich mężczyźni niezaradni życiowo nie potrafiący przyjąć odpowiedzialności za tworzoną rodzinę. 21% pań nie pozostanie długo przy boku mężczyzny z brakiem ambicji i niesamodzielnego finansowo. Panowie, którzy po cichu liczą na to, że ulokują się na przysłowiowym „garnuszku” partnerki odpadają w przedbiegach. Kolejne 20% nie zatrzyma się przy mężczyźnie, pasywnym, bez inicjatywy i planu działania. Kobiety nie odnajdują się w relacji, gdzie wszystko spoczywa na ich barkach, a mężczyzna jest wyłącznie łaskawym biorcą. Nie są także zainteresowane przeciwieństwem takiego układu. Aż co piąta kobieta uznaje męską dominację za najgorszą cechę. Nie chcą bowiem żyć w związku, gdzie mężczyzna nie liczy się z ich zdaniem, a jego bezwzględna i nieznosząca sprzeciwu kontrola ogranicza jej pole samodzielnego działania. Panie odstrasza również zaborczość i zazdrość. Nie zniesie jej co dziesiąta kobieta. Singielki poszukujące partnera przez randki24 oczekują raczej od swoich ukochanych partnerstwa, zaangażowania, zaufania i podziału obowiązków z zachowaniem roli kobiecej i męskiej.

Humor i dystans do siebie i innych to podstawa zdrowej relacji

Życie w związku to nieustanny kompromis i tolerancja w stosunku do zachowań wybranej osoby. Potwierdza to nawet książę Filip członek brytyjskiej rodziny królewskiej, tłumacząc, że tolerancja to tajemnica szczęśliwego małżeństwa angielskiej królowej Elżbiety II. Niestety, tolerowanie niektórych cech partnera może być bardzo uciążliwe, a niekiedy staje się wręcz niemożliwe. Jedną z najtrudniej znoszonych cech przez polskie panie, może podobnie jak właśnie Angielki jest tak zwana sztywność i brak poczucia humoru, brak dystansu do siebie i świata. Jest to przeszkoda nie do pokonania dla 12% pań, które uznają żart w odpowiednim momencie za dowód zdrowo funkcjonującego związku.

Dość blado w obliczu niezaradności życiowej oraz dominacji wypadają takie cechy jak zbytnia wrażliwość czy nawet zniewieściałość. Tylko 4% uważa, że są to cechy wybitnie kobiece i zupełnie nie przystają mężczyznom. Ponadto tylko 5% kobiet zdyskwalifikuje panów bałaganiarzy, a kolejne 4% tych, których określa brak umiejętności majsterkowania i wykonywania tradycyjnie męskich prac: malowanie ścian i wymiana opon.

Mężczyzna zadbany i społecznie ceniony będzie się podobać

Wydawałoby się, że kobiety najliczniej wskażą te cechy, które mogą być zagrożeniem dla spokoju ich relacji, powodujące poczucie zazdrości np. atrakcyjny wygląd lub częste wyjścia z kolegami na tzw. piwo lub piłkę czy squasha. Okazuje się jednak, że jedynie 3% kobiet za problem uważa sytuację, gdy jej wybranek zbyt dużo czasu poświęca na hobby i kolegów. Natomiast nawet mniej niż 1% respondentek uważa, że mogą być zagrożone, gdy partner jest zbyt elegancki lub seksowny, a to mogłoby być powodem ich niepokoju i zazdrości. Możliwe jest także, że eleganccy mężczyźni dbający o swoje przyjacielskie męskie grono stanowią dość rzadki gatunek i kobiety raczej ulegną ich urokom i zaletom niż będą doszukiwać się zagrożeń takiej postawy.

Czego oczekują kobiety od swych parterów?

Wyniki badań potwierdza ekspert MyDwoje.pl, Andrzej Rutowski, psycholog MyDwoje, autor Testu Doboru Partnerskiego: Z mojej praktyki terapii rodzin wynika, że singielka najbardziej akceptuje i poszukuje partnera, którego charakteryzują następujące cechy (w kolejności od najważniejszych): dojrzałość, rozsądek, konsekwencja, umiejętność myślenia w stresie, stanowczość. To są typowe oczekiwania samotnych kobiet. Kobiety widać szukają partnera samodzielnego w swoich planach i posiadającego środki na ich realizację, oraz nie wywierającego na nich same zbytniej presji przy zachowaniu dystansu do świata i bryzy świeżego humoru. Sprawy rozrzucania po domu brudnych skarpetek i koszenia trawy tudzież regularnej wtorkowej partyjki brydża w męskim gronie potrafią przenieść na dalszy plan życiowych priorytetów i tolerować w imię pracy nad wspólnym małżeńskim jubileuszem.