Wokalista zdradził, że to jego dziewczyna namówiła go do przyjęcia tytułu.

Gwen Stefani miała powiedzieć, że będzie żałował, jeśli tego nie zrobi.

Na Twitterze Shelton podziękował magazynowi za przyznane mu wyróżnienie. - Nie znienawidźcie mnie dlatego, że jestem piękny - dodał piosenkarz.