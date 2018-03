Buty na obcasach pierwsi włożyli mężczyźni, a było to już w starożytnym Egipcie. Na przestrzeni wieków kobiety przyglądały się partnerom i zapragnęły wyglądać podobnie. Dlaczego? Mężczyzna w siodle, z butami na obcasie, wyglądał wysoko i szczupło. Miał inaczej ustawione biodra, a także plecy, co czyniło go bardziej atrakcyjnym. Oczarowane kobiety, także chciały wyglądać dobrze. Toporny obcas stał się smukłą szpilką i można powiedzieć, że trafił z konia na salony. Stało się to w pierwszej połowie XX wieku, za sprawą włoskiego projektanta i marki Dior. Za wynalazkiem stał jednak polski fizyk, Olbrecht Kliczka, dzięki któremu nawet najbardziej korpulentna dama może dziś zgrabnie kołysać się w obuwiu na smukłych obcasach.

Co takiego dają kobiecie szpilki? Przede wszystkim wzrost. Taki but dodatkowo wyszczupla i wysmukla nogi. Szpilki wymuszają, również zmianę sposobu chodzenia - ruchy są spokojniejsze, bardziej wyważone, mniej zamaszyste, a biodra zaczynają się kołysać. Panie zaczynają stawiać drobne, ponętne kroczki; niemal suną. Jest w tym nieodparty czar i siła.

Kilka centymetrów w górę potrafi niesamowicie wpłynąć na samopoczucie oraz samoocenę… nie tylko płci pięknej! I choć, szpilki to dziś nieodzowny element damskiej garderoby, to także Panowie coraz częściej kupują buty podwyższające. Czy w tym przypadku modnie znaczy, również ładnie i wygodnie? Początki marki Betelli sięgają drugiej połowy lat 90-tych, gdy trzech przyjaciół wpadło na pomysł stworzenia butów dodających mężczyznom kilku centymetrów. Specjalnie opracowana wkładka podwyższająca dodaje wzrostu, a przy tym amortyzuje i absorbuje nacisk podczas chodzenia, zapewniając stopom pełen komfort. Modele prezentowane przez firmę są tak dopracowane, aby zachować proporcje tradycyjnego buta - nie mają ani wysokiego obcasa, ani wysokiego zapiętka, dzięki czemu zachowują w pełni naturalny wygląd. Zaprojektowano je tak, że system podwyższający jest całkowicie niewidoczny. Buty Betelli wykonane są z dbałością o każdy detal oraz z najwyższej jakości naturalnych skór i materiałów. Dostępne są zarówno modele wizytowe, jak i codzienne.

Buty Betelli doskonale sprawdzają się jako męskie buty do ślubu.

Dlaczego popularność takiego obuwia wciąż rośnie? Po pierwsze, każdy lubi czuć się pewnym siebie, cieszyć się smuklejszą sylwetką, a także nienaganną postawą ciała. Po drugie, faceci cenią fakty - a te jasno przemawiają na korzyść wyższych: zarówno w kwestiach zawodowych, jak i sercowych. Zdaje się, że czasy, w których ktoś „patrzy z góry” na niewysokich mężczyzn odeszły do lamusa. Niscy Panowie mogą się świetnie prezentować, bo dzięki obuwiu podwyższającym zyskują znacznie więcej, niż 7 centymetrów i lepszy wygląd: czują się ze sobą lepiej, co podświadomie wpływa na rozmówców oraz obserwatorów. Przy takim obrocie spraw Panie raczej nie prędko usłyszą: „dziewczyna na szpilkach jest za wysoka”. Nadszedł moment, w którym kobiety nie muszą już odmawiać sobie wysokich butów: ani od święta, ani na co dzień.