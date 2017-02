Czekoladki

Bombonierka czekoladek nie jest zbyt wyszukanym pomysłem na prezent. Czekoladki świetnie spiszą się jako sympatyczny prezent dla koleżanek z pracy, ale nie jako symbol miłości dla ukochanej. Słodycze potraktuj raczej jako dodatek do czegoś innego, a jeśli twoja partnerka jest na „wiecznej diecie”, to lepiej będzie, jeśli całkowicie z nich zrezygnujesz.

Kwiaty

Bukiet kwiatów jest najpopularniejszym symbolem uczyć i sprawi przyjemność każdej kobiecie. Za pośrednictwem kwiatów można wiele powiedzieć, gdyż gatunek oraz kolor nie pozostają bez znaczenia. Róża czerwona to znak gorącej miłości, margerytka jest wyrazem piękna, a storczyk oznacza pożądanie i zmysłowość. Zamiast iść na łatwiznę warto się trochę postarać i zaskoczyć wybrankę piękną różą w każdym pokoju, a do każdej z nich dołączyć karteczkę z wyznaniem miłości.

Śniadanie do łóżka

Nie musisz być kucharzem, żeby zaskoczyć swoją ukochaną. Wystarczą zwykłe tosty wykrojone na kształt serca, do tego ulubiona kawa, sok i kwiatek, a wszystko to zaserwowane na tacy prosto do łóżka. Za tak miło rozpoczęty dzień zostaniesz z pewnością nagrodzony wieczorem…

Biżuteria

Zawieszki w kształcie serduszka, pierścionki i bransoletki należą do klasyków, ale jeśli chcesz wykazać się maksymalną oryginalnością, to mamy dla ciebie inną propozycję. Jedna ze szwajcarskich firm produkujących zegarki wypuściła na rynek specjalne walentynkowe czasomierze. Wykonane z białego złota, z gustownymi serduszkami i paskiem ze skóry aligatora będą wyjątkowym prezentem na Święto Zakochanych, tym bardziej, że jest to edycja limitowana i na całym święcie jest jedynie czternaście takich modeli.

Bielizna

Według większości panów najlepszym prezentem na Walentynki jest zmysłowa bielizna, tym bardziej, że będzie to prezent, który ucieszy obie strony. Seksowne komplety do zabaw łóżkowych, zwiewne haleczki, wykonane z siateczki bodystocking lub coś tradycyjnego… Ekspedientki w sklepach z bielizną z pewnością ci pomogą.

Erotyczne gadżety

W walentynki nie może również zabraknąć czegoś dla odważniejszych par, czyli zabawek tylko dla dorosłych. W lutym sprzedaż erotycznych gadżetów osiąga apogeum. Prognozuje się, że hitem tegorocznych walentynek będą wibratory, których kochankowie mogą używać wspólnie… Z badań wynika, że Polacy coraz częściej decydują się na zakup seks-gadżetów, tym bardziej, że można je kupić w sieci anonimowo i bez żadnego skrępowania.

Domowe SPA

Kobiety uwielbiają być rozpieszczane. Przygotuj swojej wybrance gorącą kąpiel z bąbelkami, kup aromatyczną sól, zapal świeczki wokół wanny, włącz relaksującą muzykę i nalej kieliszek szampana. Po kąpieli zaproponuj jej masaż z wykorzystaniem olejków eterycznych… i ciesz się tak nastrojowo rozpoczętym wieczorem.